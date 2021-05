Nordahl Lelandais aux assises de Savoie : le premier procès d'une longue série ?

Par la suite, sept gendarmes, au sein d'une cellule appelée Ariane, reprennent en main des dizaines de dossiers de disparition inquiétante et de morts suspectes. Ils les comparent avec le parcours de vie de Nordahl Lelandais pour trouver un lien entre ces affaires et le suspect. Après avoir examiné 600 dossiers, une quarantaine d'affaires sont retenues, car la piste Lelandais peut être envisagée. Après des vérifications plus poussées, il n'en reste que quatorze dont treize disparitions et une mort suspecte.