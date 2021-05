Nordahl Lelandais : ces autres affaires dans lesquelles son nom est cité

Le procès de Nordahl Lelandais, suspecté du meurtre d'Arthur Noyer en 2017, s'est ouvert ce lundi 3 mai devant la cour d'assises de Savoie. Il ne s'agit pas de la seule affaire dans laquelle son nom est cité.

Francis Rauschkolb va suivre le procès de Nordahl Lelandais avec l'espoir d'obtenir une réponse. Depuis des mois, il vit avec une question : l'ancien maître-chien de 38 ans est-il aussi impliqué dans la mort de son fils il y a cinq ans et demi. "S'il avoue et qu'il fasse une rédemption totale, ça serait quand même bien. ça permettrait d'aller plus vite dans notre démarche de deuil".

La mort de Thomas Rauschkolb est l'un des quatorze décès ou disparitions suspectes sur lesquels les enquêteurs se sont penchés. Ces cas non élucidés ont tous eu lieu dans la région où vivait Nordahl Lelandais. Pendant plus de deux ans, la cellule Ariane, spécialement constituée pour l'affaire, a épluché 900 cas pour voir s'ils pouvaient être liés au meurtrier présumé. Aucun lien n'a été trouvé pour l'instant.

Nordahl Lelandais n'est mise en cause que dans le meurtre de la petite Maëlys et celui du caporal Arthur Noyer. Si les enquêteurs ont tenu à remonter toutes ces pistes, c'est aussi à cause du profil psychologique complexe du tueur présumé. Peu de temps après la disparition de Maëlys lors d'un mariage, interrogé par téléphone, il est par exemple capable de mentir avec un sang-froid troublant. "C’est très traumatisant comme expérience. Je connais les mariés, bien sûr, ce sont des amis. C’est d’autant plus désagréable tout ça", déclarait-il.

Selon les psychiatres qui l’ont expertisé, Nordahl Lelandais a une double personnalité : tendre et attentif, puis manipulateur et menteur. Les experts ne relèvent aucun trouble psychiatrique, mais une personnalité très pathologique, avec notamment une absence d'empathie et de souci des autres. L'homme est également poursuivi pour agressions sexuelles sur ses deux petites cousines. Il nie avoir commis de tels actes à l'encontre de Maëlys ou d'Arthur Noyer.

