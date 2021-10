VIDÉO - "Nous sommes convaincus qu'il y a d'autres histoires" : combien de victimes du "Grêlé" ?

Mais, si François Vérove est mort, l'enquête se poursuit. En effet, l'ADN de l'homme a été retrouvé sur plusieurs scènes de crime. Il est ainsi fortement soupçonné d'avoir commis trois meurtres et deux viols. En 1986, il aurait ainsi violé et tué Cécile, une fillette de 11 ans, retrouvée morte dans le sous-sol de son immeuble à Paris. Il est également soupçonné d'avoir étranglé un couple, toujours dans la capitale.

Recherché pendant 35, François Vérove a été identité comme "Le Grêlé", tueur en série sévissant dans les années 80-90 en région parisienne. Ancien gendarme, il a été identifié par comparaison ADN et est soupçonné d'avoir commis trois meurtres et deux viols. Âge de 59 ans, l'ex-militaire s'est donné la mort dans la nuit de mardi à mercredi, acculé par l'instruction, qui soupçonnant un ancien membre des forces de l'ordre, avait convoqué 750 gendarmes en poste à l'époque des faits.

Pour retracer 35 ans de parcours criminel, des perquisitions ont été effectuées à son domicile, ses proches interrogés. La police judiciaire "va donc partir du parcours de l'identité qu'on connait de cette personne qui a des familles, un environnement dont on connait un certain nombre de points", explique Christian Flaesch, ancien directeur de la police judiciaire parisienne et commissaire à la brigade criminelle de 1983 à 1988. "On va pouvoir faire des recherches sur son compte en banque, ses données numériques et peut-être aboutir à d'autres choses", ajoute-t-il.

Car, si dans ces affaires, l'ADN de François Vérove a été retrouvée, d'autres indices, comme son mode opératoire, font planer le doute sur d'autres meurtres et viols non élucidés. À l'image de Karine L. a été tuée en 1994 à Meaux, alors qu'elle avait 19 ans. À l'époque, les enquêteurs sont persuadés d'avoir affaire à un ancien policier ou gendarme.