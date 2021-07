Nouveau braquage dans une bijouterie parisienne : deux millions d'euros de préjudice

Cette bijouterie, située dans une rue commerçante, a été braquée à l'heure du déjeuner au cœur du quartier du Marais dans le 4ème arrondissement de Paris. Deux individus masqués mais non cagoulés entrent dans la boutique comme des clients. Ils veulent acheter un bracelet. "Au moment de payer le bracelet, ils ont sorti un pistolet à impulsion électrique et une gazeuse. Ils ont menacé les employés qu'ils ont amenés dans une petite pièce au fond de la boutique. Et ils ont vidé les vitrines avec des colliers, des bagues et des bracelets", explique Yoann Maras, secrétaire régional Paris - Syndicat Alliance Police nationale.