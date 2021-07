VIDÉO - "On a gagné et on gagnera encore" : la réaction de Mila à l'issue du jugement de ses harceleurs

"On a gagné et on gagnera encore. Je ne veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes." C'est par ces mots que Mila a réagi ce mercredi 7 juillet au jugement rendu dans l'affaire du cyberharcèlement dont elle a été la cible sur les réseaux sociaux. Quelques e tribunal correctionnel de Paris a prononcé des peines de quatre à six mois de prison avec sursis contre 11 des 13 prévenus, tandis qu'un autre a bénéficié d'un vice de procédure et un dernier a été relaxé faute de preuves.