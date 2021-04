"On n'a pas une vie normale" : ces policiers en première ligne face aux attaques terroristes

L'attaque au couteau à Rambouillet rappelle que chaque fonctionnaire en uniforme est vulnérable. Peu en parle, c'est presque tabou, mais dans les rangs de la police, l'inquiétude est bien là. Christophe Girard a même créé une association pour donner la parole à ses collègues. "C'est impossible pour moi de m'asseoir dans un restaurant, dos à la porte d'entrée. On se fatigue à force d'être comme ça. On n'a pas une vie normale".

Des portiques à l'entrée des commissariats, des entrées filtrées, des fonctionnaires mieux formés... Les policiers sont nombreux à réclamer plus de protection. Encore une fois, on ne les entend pas, devoir de réserve oblige. Parce qu'il est en colère, cet agent des Yvelines a accepté de nous répondre. Il y a cinq ans déjà à Magnanville, il avait été témoin des ravages du terrorisme.

"Il n'y a rien qui change, on demande juste du matériel et un peu de formation, on n'a rien. À un moment, c'est comme tout être humain, on baisse les bras", témoigne l'agent. Rappelant que derrière chaque policier ou gendarme inquiet, il y a une femme ou un mari, des enfants souvent eux aussi rongés par l'angoisse.