"Opération Azur" : l'inquiétant projet de coup d'État déjoué du complotiste Rémy Daillet

Ce père de sept enfants, décrit comme "charismatique, intelligent et manipulateur" par la DGSI, cumulait aussi des centaines de milliers de vues sur des vidéos complotistes sur YouTube, séduisant toutes catégories de population en appelant le peuple à se soulever. "Catholique, royaliste et convaincu de l’existence d’un système politique corrompu, il devenait selon lui nécessaire de trouver une réponse urgente afin de faire cesser les agissements d’une élite sataniste pédo-criminelle infiltrée par les francs-maçons", notent les services de renseignement.

Parmi les soutiens du projet, des profils variés et surprenants, comme des policiers et militaires encore en activité, des médecins, une avocate et un maire, détaille Le Parisien. Douze personnes sont actuellement mises en examen dans le cadre d’une enquête sur ce groupuscule d’ultradroite, baptisé "Honneur et Nation".

L’opération reposait sur une organisation clandestine nationale très hiérarchisée et divisée en échelons régionaux, dans lesquelles tendances antivax et mouvements néonazis s’enchevêtrent, comprenant notamment des membres franciliens impliqués dans le rapt de Mia qu’ils estimaient sauver d’un soi-disant réseau pédophile d’État - et dont plusieurs ont été mis en examen - ou encore des sympathisants d’Hitler dans une cellule "Alsace".

Une mouvance "fourre-tout", résume dans une note de la DGSI consultée par le quotidien, mais des idéologies regroupées sous une seule coupe et un seul projet : renverser l’État et instaurer un pouvoir par le peuple, à commencer par la destruction d’antennes 5G, de centres de vaccination ou lieux de stockage de vaccins avant de s’en prendre à l’Élysée et aux "points névralgiques de la capitale", à l’Assemblée Nationale et au Sénat notamment. Quitte à faire couler du sang :"il est évident qu’il faudra forcer", avait écrit Rémy Daillet le 17 mars dernier à ses factions paramilitaires, relève Le Parisien.

Contacté par le journal, l’avocat de l'accusé assure que son client a seulement appelé "au renversement pacifique et populaire du système politique en place dans le cadre de l’exercice de sa liberté d’expression, d’opinion et de conscience", sans jamais verser dans le terrorisme. Il attaque aussi "un traitement de défaveur judiciaire et médiatique" selon lui.