Oyonnax : des caméras de surveillance prises pour cible

En pleine nuit, cagoulés et munis d'une disqueuse, sur ces images amateurs en tête de cet article, une dizaine d'individus s'acharnent volontairement sur un poteau équipé d'une caméra de vidéosurveillance jusqu'à la détruire entièrement. Les faits se sont déroulés dimanche dans le quartier sensible de la Forge à Oyonnax dans l'Ain. Pour la police, le mobile des auteurs ne fait aucun doute. "Ces installations correspondent à une gêne pour eux. On peut raisonnablement penser qu'il s'agit en fait de dégradation liée à des problématiques d'économie souterraine et de trafic de stupéfiants", le commissaire de police Baptiste Berrod, directeur départemental de la sécurité publique de l'Ain.