Papiers d'identité volés : elle reçoit les PV d'autres conducteurs

Le permis de conduire est un précieux document à ne pas mettre entre toutes les mains. En 2018, Benedetta, une jeune médecin franco-italienne, a oublié son portefeuille dans une voiture de location à Valence (Drôme). Un an plus tard, elle a reçoit 70 PV pour des excès de vitesse. À chaque fois, les propriétaires de voitures l'ont désignée comme conductrice. Le montant total est de près de 19 000 euros. Elle a porté plainte et il lui a fallu des mois entiers de démarches administratives pour prouver son innocence et mettre fin à l'escroquerie.