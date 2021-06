Paris : l'automobiliste qui a foncé sur un homme sur les Champs-Élysées lundi admis à l'I3P

La scène a choqué la foule qui se trouvait là. En témoignent les nombreuses vidéos tournées et diffusées après les faits sur les réseaux sociaux et les commentaires et cris de frayeur que l'on peut entendre en bruit de fond. Il faut dire que l'événement est d'une rare violence et la victime un véritable miraculé. Lundi 31 mai dans l'après-midi, devant le célèbre magasin Louis Vuitton situé sur les Champs-Élysées, un homme au volant de sa voiture a foncé délibérément sur un individu qui circulait à pied. Sur les images, on voit la victime passer sous le véhicule puis se relever, indemne. L'automobiliste fait alors marche arrière, puis la percute à nouveau.