Paris : une voiture fonce sur une terrasse dans le 17e arrondissement, faisant un mort et six blessés

Un mort et six blessés graves dont un en urgence absolue. Selon nos informations, c'est le bilan de l'incident qui s'est produit rue Sauffroy dans le XVIIe arrondissement de Paris, jeudi 29 juillet, dans la soirée. Une voiture qui roulait à grande vitesse a fait des tonneaux avant de percuter la terrasse du "Bar aux sports". Selon une source policière, il s'agirait d'un accident et non d'un acte volontaire.