Pédocriminalité : l’ancien chirurgien Joël Le Scouarnec face aux juges

De son opération de l'appendicite quand elle avait 9 ans, elle ne se souvient de rien, mais elle a gardé une peur bleue de l'hôpital et souffert de trouble alimentaire jusqu'à l'âge adulte. "Je ressentais toujours quelques choses, mais sans pouvoir l'expliquer", raconte-t-elle. Il lui faudrait attendre plus de 30 ans pour comprendre son mal-être, quand les gendarmes retrouvent des carnets chez son chirurgien de l'époque, son nom y figure et en face la description d'une scène d'agression sexuelle en salle de réveil.

Après Amélie, le docteur Le Scouarnec aurait fait plus de 300 autres victimes à travers tout le pays. Changeant régulièrement d'établissement, en plus des cinq hôpitaux où il a été titulaire, il a opéré dans une quinzaine d'autres structures. Tout au long de sa carrière, il décrit des abus dans des carnets sur des centaines d'enfants. Ces carnets, nous les avons consultés. On y lit notamment : " je suis pédophile et le serai toujours". L'expression d'un fantasme selon l'avocat du médecin. Le récit de fait réel selon les victimes présumées, comme Arthur. Lui a été opéré en 2006. Depuis, c'est un jeune homme perturbé.