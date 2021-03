Pillages et violences : que s’est-il passé à Blois ?

À Blois, ces troubles ont duré jusqu'à 2h du matin et c'est un accident de la route qui a tout déclenché. En effet, dans le quartier de la ZUP Nord, à deux kilomètres du centre-ville de Blois, un véhicule a fui un contrôle de police et s'est renversé en arrivant à un carrefour mardi soir. Deux passagers de ladite voiture sont blessés.

Les secours et les policiers qui intervenaient par la suite ont été pris à partie par une centaine de personnes violentes. Certaines ont même volé un camion et l'ont lancé en direction des policiers, qui ont ouvert le feu. Toute la scène était filmée par des riverains. Le camion bélier n'a pas fait de blessés et le conducteur a sauté avant les coups de feu. D'ailleurs, il est toujours recherché.

Les habitants de la ZUP Nord nous ont confié que la situation se dégrade dans le quartier depuis quelque temps. Certains ne se disent pas surpris par les violences survenues. Le quartier est en fait l'un des plus défavorisés de la ville. Selon Marc Gricourt, maire (PS) de Blois, on y retrouve la majorité des situations de problématiques de fragilité sociales. Et c'est dans ce quartier qu'on a le niveau de chômage le plus important.