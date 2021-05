Policier tué à Avignon : ce que l’on sait sur le profil des suspects

Selon les enquêteurs, il s'agit de petits voyous d'Avignon déjà connus pour trafic de stupéfiants et violences. Apparemment, ils sont très jeunes. Le tireur présumé, par exemple, a 21 ans. On est donc très loin du grand banditisme et du profil du tueur professionnel. Pour les enquêteurs, c'est une surprise, car s'il s'agit bien des auteurs des faits, leurs gestes restent pour l'instant totalement inexpliqués. Le tireur présumé ainsi que son complice présumé, la sœur du tireur présumé et le chauffeur du véhicule sont en garde à vue au commissariat central d'Avignon. Et celle-ci peut durer jusqu'à quatre jours.