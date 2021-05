VIDÉO - Policier tué à Avignon par un dealer : une témoin raconte la scène

Un rassemblement sera organisé à sa mémoire ce dimanche. Dans une ville sous le choc. Lors d'un contrôle anti-drogue le 5 mai dernier, le policier Éric Masson, 36 ans et père de deux enfants, perdait la vie, abattu par un assaillant au cours de son travail quotidien, à Avignon (Vaucluse). Si l'auteur des coups de feu a immédiatement pris la fuite, plusieurs témoins ont assisté à ce drame à leur dépens. C'est notamment le cas d'une femme, arrêtée quelques instants plus tôt par le policier. Gardée à vue dans cette affaire, elle raconte à LCI, sous anonymat, la scène.

"J'ai eu un contrôle normal parce que j'allais acheter une barrette de shit", avoue-t-elle (voir vidéo en tête de cet article). Le policier est ensuite "arrivé, m'a montré son petit truc rouge avec un sourire, en me disant 'vous savez pourquoi je vous arrête'. Je lui ai répondu oui", poursuit la témoin, visage caché et voix modifiée. "Des gars sont passés plus loin, ils m'ont regardé. L'un a demandé 't'as quelque chose à vendre ?' et le policier a répondu 'attends, j'arrive'."

Quelques instants plus tard, la témoin assure avoir "entendu tout de suite les coups de feu". Elle n'a pas vu directement les tirs parce qu'elle regardait un collègue d'Éric Masson, précise-t-elle. Au moment du drame, "je me suis cachée derrière une voiture", se rappelle-t-elle. "J'ai attendu qu'il n'y ait plus de bruit pour aller voir ce qu'il se passait. Hélas, le policier était touché, on lui a fait des massages cardiaques. C'est terrible."