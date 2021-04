Policière tuée à Rambouillet : les hommages

Ils sont venus saluer sa mémoire. Au pied de la mairie de Rambouillet, au milieu d'une centaine d'habitants anonymes, une famille unie et inconsolable : les deux filles de 13 et 18 ans et l'époux de Stéphanie, cette fonctionnaire de police, dernière victime en date d'un attentat terroriste en France. Devant des représentants de l'État et au son de la Marseillaise, des riverains sont venus toute la journée encore déposer des fleurs pour cette femme connue et appréciée de beaucoup.