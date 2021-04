Policiers brûlés à Viry-Châtillon : le verdict du tribunal provoque l'indignation des syndicats

Le 8 octobre 2016, plusieurs personnes de la cité de la Grande Borne à Viry-Châtillon (Essonne) brisent les vitres et jettent des cocktails Molotov dans les voitures de policiers venus sécuriser une caméra de surveillance. Deux agents sont brûlés et grièvement blessés.

En première instance, la cour d'assises des mineurs avait condamné huit accusés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison et en avait acquitté cinq. Le samedi 17 avril, en appel, cinq jeunes gens ont été condamnés à des peines allant de 6 à 18 ans et huit ont été acquittés. De quoi provoquer une grande déception du côté des policiers et de leurs proches. Me Thibault de Montbrial, avocat de policiers, parle de "naufrage judiciaire".