Policiers : la formation est-elle à niveau ?

Chaque année, près de 8 000 élèves rejoignent l'école de formation de la police nationale. Le matin, ils ont des cours théoriques en salle. Et l'après-midi, des cours pratiques, comme le tir ou les techniques d'interpellation. Prévu pour un an à l'origine, le temps de cette formation vient de doubler pour passer à deux ans. La théorie a été réduite à huit mois au bénéfice des stages sur le terrain.

Pour Sébastian Roché, directeur de recherche au CNRS, un chercheur qui a longtemps enseigné en école de police, le rapport aux citoyens est le grand oublié de cette réforme. "Lorsque vous donnez une formation que vous réduisez de 12 mois à 8 mois en école, vous n'avez pas le temps de faire une formation complète, une formation éthique des agents. On apprend aux policiers à se faire respecter par la force. En Allemagne et au Danemark, on apprend aux policiers à se faire respecter par leur capacité à communiquer, et à mériter le respect pour gagner la confiance", a-t-il souligné.