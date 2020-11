"Il a pu faire ce qu'il voulait" : les "flashs" glaçants de quatre victimes présumées de Joël Le Scouarnec

Après ces révélations glaçantes, une plainte est immédiatement déposée. Joël Le Scouarnec est placé en garde à vue, et son domicile perquisitionné. L'enquête tourne rapidement au cauchemar. Les gendarmes retrouvent des poupées, des perruques, des photos à caractère pédopornographiques. Et les carnets intimes dans lesquels le médecin recensait en détails toutes les agressions commises à l'encontre de ses jeunes victimes. Les forces de l'ordre découvrent que Lucie ferait partie d'une longue liste : le chirurgien à la retraite, jugé à partir de ce lundi pour quatre cas d'abus sexuels sur mineures - dont celui de Lucie - , aurait fait plus de 300 victimes au total, des enfants filles comme garçons, depuis la fin des années 1980.

Certaines victimes présumées ne se souviennent de rien. Amélie Lévêque avait 9 ans lorsqu'elle a été opérée de l'appendicite. Sans trop savoir pourquoi, à l'issue de cette hospitalisation, elle a gardé une peur bleue de l'hôpital et a souffert de troubles alimentaires jusqu'à l'âge adulte. "Je ressentais toujours quelque chose sans pouvoir l'expliquer", explique-t-elle à TF1. Il lui faudra attendre près de trente ans pour comprendre les origines de son mal-être. "Quand on est en salle de réveil, on n'est jamais vraiment tout seul, alors comment cela a pu arriver ?", interroge-t-elle. "Comment a-t-il pu rentrer dans les chambres de patients et faire ce qu'il avait à faire sans que personne n'ait pu le voir ? Et ça vraiment, c'est la grande question aujourd'hui."

C'est la même chose pour Juliette, qui gardait le souvenir d'une opération de la péritonite s'étant bien déroulée, lorsqu'elle avait 7 ans, jusqu'à son audition par les gendarmes. "Ils m'expliquent que mon nom figure dans ses carnets, qu'il a écrit sur moi", confiait il y a quelques mois la jeune femme de 24 ans dans l'émission Sept à Huit. "À partir de là, j'ai commencé à lire les trois premières lignes. Et d'un coup, il y a tout qui ressurgit, j'ai des flashs qui me reviennent en tête. Je vois quelqu'un qui rentre dans ma chambre, qui s'approche de moi, qui me demande comment s'est passée la nuit, qui me soulève le drap, qui m'écarte les jambes et qui me dit qu'il va aller regarder si tout se passe bien. Il m'a violée, il a abusé de moi", relate-t-elle.