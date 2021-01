Procès de la "grotte sanglante" : une histoire d'adultère et de vengeance mortelle ?

L’affaire, dite de la "grotte sanglante" a profondément choqué la ville de Sète. Le 17 juillet 2014, trois semaines après sa disparition, le corps à moitié calciné de Patrick Isoird, un agent hospitalier, est retrouvé dans une galerie souterraine située sous le Mont Saint-Clair à Sète, ligoté, la tête recouverte d’un sac plastique et abattu d’une balle dans le dos et d’une autre dans la tête. Cependant aucun ADN, aucun témoin ni arme du crime n’ont été retrouvés. Six ans après, Rémi Chesne, coiffeur à domicile de 51 ans, et Audrey Louvet, 39 ans, comparaissent à partir de ce lundi 18 janvier au tribunal de Montpellier pour enlèvement, séquestration et assassinat. Dès l'ouverture du procès, le principal accusé a clamé son innocence, déclarant : "Je suis innocent et c'est tout".

Marc Isoird, le frère de la victime, se souvient du jour du drame : "Ma mère m’appelle vers 10h et me dit : 'Je suis inquiète, Patrick n’est pas rentré dormir, il n’a pas été au gala de la petite le lundi soir'. Je lui ai dit : 'Tu as appelé l’hôpital ?' Elle me répond : 'Oui j’ai eu son collègue et il m’a dit qu’il n’était pas venu travailler.' Cela m’a inquiété. (...) C’était quelqu’un qui était apprécié de beaucoup de gens, c’était un bon vivant. (…) Jamais on n’aurait pensé à un truc comme ça, jamais. Il n’avait pas d’ennemi, aucun. Le seul qu’il a eu, il l’a tué."