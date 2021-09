Procès de Moufide Bouchibi : le dealer devenu baron de la drogue

Toutes les polices de France et d'Europe le connaissaient pour son surnom "Mouf" pour l'état civil Moufide Bouchibi. Il est surnommé le "roi du shit", Ce plus grand dealer français, à la tête d'un empire qui générait plus de 100 millions d'euros, a échappé à la justice pendant plus de dix ans. Il a été interpellé à Dubaï après une vie dédiée aux crimes. C'est pourtant dans ce quartier pavillonnaire de l'Essonne que Moufide Bouchibi a grandi. À quelques mètres de la maison familiale, il a vendu ses premiers grammes de stupéfiants. À l'époque, il passait pour un adolescent ordinaire. Ses anciens voisins s'en souviennent.