Procès de Valérie Bacot : un verdict qui la reconnaît à la fois coupable et victime

Ils voulaient une Valérie Bacot libre et c'est ce que la justice vient de leur offrir. Pendant de longues minutes, celle qui vient d'être condamnée à quatre ans de prison, dont trois avec sursis, et qui avec une année de détention provisoire déjà effectuée, ne retourne pas en maison d'arrêt. Elle est acclamée par ses soutiens. "On est content qu'elle soit avec nous, mais ça va être un peu dur parce qu'elle a vécu des moments difficiles. Mais on est heureux qu'elle puisse vivre normalement", se réjouit Dylan Polette, son fils.