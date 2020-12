Procès des attentats de janvier 2015 : tous les accusés condamnés

Le procès se voulait historique. Pour les rescapés des attentats, son verdict, lui, se devait être d'une fermeté exemplaire. Quatorze accusés et autant de condamnations, un soulagement pour certains avocats de victimes. "Cela était extrêmement important pour la pédagogie. On devait rappeler qu'on n'assiste pas un terrorisme impunément. Je l'ai rappelé, je l'ai plaidé, on accuse le bourreau. Mais finalement, le pire c'est d'être son valet", précise Me Patrick Klugman, avocat de victimes de l'Hyper Cacher.