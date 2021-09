Procès des attentats du 13-Novembre : ce qu’en attendent les victimes

Philippe, lui, consacre tout son temps à la défense de 400 familles de victimes de ces attentats. Son fils est mort sous les balles des terroristes. "Je le dois à Thomas. C'est d'abord pour lui que je le fais", dit-il. Thomas avait 30 ans et est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures près de six ans plus tard. Son père estime que ce procès est une étape essentielle dans le deuil de chaque famille. Lui aussi s'adressera aux quatorze accusés, complices présumés des terroristes. Parmi les 1 800 parties civiles à ce procès, 300 rescapés et parents de victimes témoigneront devant la cour d'assises.