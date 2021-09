Procès des attentats du 13-Novembre : la nouvelle provocation de Salah Abdeslam

Beaucoup se demandaient s'il allait parler. Depuis hier, Salah Abdeslam a pris régulièrement la parole surtout de manière intempestive. C'est encore le cas ce jeudi après-midi, lorsque le président dresse la liste des 1 750 parties civiles. "Et les victimes qu'il y a eu en Syrie et en Irak, est-ce qu'elles pourront prendre la parole ?".

Plus tard, il a cherché à dédouaner trois de ses co-accusés, soupçonnés de l'avoir conduit en Belgique après les attentats. "Si je demande de me déposer à tel endroit, ils le font sans réfléchir. Ces gens-là sont en prison depuis six ans, ils n'ont rien fait", a-t-il vitupéré. "On verra ça ultérieurement monsieur Abdeslam", lui a rétorqué le président qui a fini par lui couper le micro.