VIDÉO - Procès des attentats du 13 novembre : le témoignage de Frédéric Nowak, rescapé du Bataclan

Comme plus d'un millier de personnes, ce 13 novembre 2015, il s'est rendu au Bataclan pour assister à un concert, celui du groupe de rock californien Eagles of Death Metal. À 21h47, quand débute l'attaque dans la salle de spectacle, Frédéric Nowak ignore tout de ce qu'il s'est passé peu avant au Stade de France et sur les terrasses des restaurants et cafés de la capitale. Six ans plus tard, alors que s'ouvre le procès des attentats, le rescapé s'est confié à TF1/LCI.

"Quand les coups de feu ont commencé, on était devant la scène. Avec mon fils et mon beau-frère, on est monté sur la scène pour se cacher derrière le matériel, les enceintes… On attendait de voir ce qu'il se passait. On ne savait pas trop. On était un peu dans le flou. On entendait beaucoup de coups de feu, de cris", se souvient-il.