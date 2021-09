Procès du 13-Novembre : enquête sur l’insaisissable Abdeslam

Tous les regards sont braqués sur lui. À 32 ans, Salah Abdeslam est aujourd'hui le détenu le plus surveillé de France. Il est surtout celui qui détient les clés pour résoudre l'énigme du 13-Novembre. L'ancien petit délinquant franco-belge de Molenbeek était-il un second couteau au sein du commando ? Pour les enquêteurs, Salah Abdeslam était le convoyeur de la mort, chargé de véhiculer tous ses complices. Sur les photos prises la veille des attentats, il ouvre la route des tueurs. Direction Paris. Grâce à des postiches et de faux papiers, il a berné l'attention de tous les services de renseignement.