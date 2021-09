Procès du 13-Novembre : enquête sur l’insaisissable Salah Abdeslam

Tous les regards sont braqués sur lui. À 32 ans, Salah Abdeslam est aujourd'hui le détenu le plus surveillé de France. Il est surtout celui qui détient les clés pour résoudre l'énigme du 13-Novembre. L'ancien petit délinquant franco-belge de Molenbeek était-il un second couteau au sein du commando ? Pour les enquêteurs, Salah Abdeslam était le convoyeur de la mort, chargé de véhiculer tous ses complices. Grâce à des postiches et de faux papiers, il a berné l'attention de tous les services de renseignement.