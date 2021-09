Procès du 13-Novembre : les victimes face aux prises de paroles des accusés

Ce qui a été choquant, ce sont les propos de Salah Abdeslam qui s'était déjà exprimé de manière intempestive ces derniers jours. Le seul survivant du commando parisien se lance dans un discours très politique de justification. "On a combattu la France, on a attaqué la France, on a visé la population, des civils. Mais en réalité, on n'a rien de personnel contre ces gens-là. On a visé la France et rien d'autre", a-t-il exprimé.