VIDÉO - Procès du meurtre de Mireille Knoll : son fils espère "un jugement sévère, le plus sévère possible"

JUSTICE - Deux hommes comparaissent à partir de mardi pour le meurtre de Mireille Knoll, 85 ans, le 23 mars 2018, dans son appartement de Paris. L'un des fils de la victime, Daniel, s'est confié ce mardi au micro de TF1/LCI avant l'ouverture du procès

C'est sur les marches du palais que nos équipes l'ont rencontré, ce mardi matin, avant l'ouverture du procès de deux hommes Yacine Mihoub, 31 ans, et Alex Carrimbacus, 25 ans, qui comparaissent pour le meurtre de sa maman. Daniel Knoll, fils de Mireille Knoll, 85 ans, tuée de 11 coups de couteau puis brûlée dans son appartement du 11e arrondissement, est à la fois très ému et très en colère.

"J'espère qu'il y aura un jugement sévère, le plus sévère possible. Et j'espère une libération. Quant au deuil, j'en sais rien. C'est très dur quand on sait ce qu'il s'est passé avec ma mère, de pouvoir faire un deuil. J'ai souffert à chaque fois qu'il y a eu un français, comme Arnaud Beltrame, comme le père Hamel et Samuel Paty, qui ont été assassinés dans des conditions horribles. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c’est ma mère qui a été assassinée", déclare d'emblée Daniel Knoll. Quelques jours après les hommages à Samuel Paty, Daniel Knoll se dit très choqué de voir que dans 98 cas, ils n'ont pas été respectés. "Il est temps que ça change en France. Il est temps que la peur soit du côté des criminels et non pas des victimes."

"Il passait beaucoup de temps sur des sites antisémites"

Concernant le caractère antisémite du meurtre de sa mère Mireille, pour Daniel Knoll, il ne fait aucun doute, comme pour "Sarah Halimi et bien d'autres". "Déjà en 2015, ce monstre (Yacine Mihoub, le voisin de Mireille Knoll, ndlr), le voisin en tout cas, a écrit sur son mur en prison qu'il soutenait les frères Kouachi et Coulibaly. C'est choquant. Et en plus de ça, on a trouvé sur son ordinateur qu'il passait beaucoup de temps sur des sites antisémites et anti-israéliens."

Cet homme aujourd'hui orphelin rappelle que ce n'est pas la famille de Mireille Knoll qui a demandé au parquet "d'en faire un cas antisémite". C'est le parquet qui a défini cette cause. En hommage à sa mère, Daniel Knoll demande à Jean-Michel Blanquer que soit instituée "une journée dans les écoles, le 23 mars", la date à laquelle l'octogénaire a été tuée.

"Je voudrais qu'il ait un retour de fraternité entre les Français"

Athée, Daniel Knoll insiste également sur le fait qu'il faut "qu'on arrête de se jeter toutes les religions à la tête". "Toutes les religions ne sont qu'amour et il est temps qu'on revienne aux vraies valeurs en France et qu'on réapprenne à nos enfants ce qu'est le respect et le respect de tout le monde." Pour lui, il faut que ce procès "permette à tous les Français de s'unir". "On est en train de voir de tous les côtés des extrémistes mais ils montent parce qu'ils disent des vérités", développe-t-il. "Alors, il y a des choses bien sûr insoutenables mais malheureusement ils disent aussi des vérités. Il est temps que les politiques parlent franchement dans les yeux aux Français. Je voudrais qu'il ait un retour de fraternité entre les Français. Qu'il n'y ait plus d'assassinat ai nom d'Allah Akbar. Je pense que les gens qui se le permettent, qu'ils soient salafistes ou petites racailles, soient vraiment condamnés, je suis pour une tolérance zéro. Je ne veux plus qu'on emmerde les Français avec des bêtises."

La rédaction de LCI

