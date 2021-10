Naufrage du Bugaled Breizh : la justice britannique percera-t-elle le mystère ?

La Haute Cour entendra une quarantaine de témoignages - marins, secouristes, experts maritimes, militaires - pour tenter d'expliquer les circonstances de ce drame. Une étape essentielle pour Me Dominique Tricaud, l'un des avocats des familles des victimes. "Pendant trois semaines, on va reprendre publiquement tous les éléments du dossier et chacun pourra apprécier la réalité des charges qui existent. L'omerta est très forte, la raison d'État est très forte, mais je crois qu'inexorablement on gagnera", avance-t-il dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. C'est aussi un nouvel espoir pour les proches des victimes. "Si le juge arrive à démontrer qu'il y a eu des manquements, il y aura des sanctions, c'est une évidence. Je crois beaucoup en la justice anglaise", affirme de son côté Thierry Métayer, le fils d'une victime.

Retour sur les faits : 15 janvier 2004, le Bugaled Breizh, un chalutier de Loctudy (Finistère), sombre en moins d'une minute dans des conditions météorologiques plutôt bonnes, au large des Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre). Le bateau a coulé dans une zone où se déroulaient des exercices militaires de l'OTAN et de la Royal Navy, en présence de sous-marins. Seuls les corps de Patrick Gloaguen, Yves Gloaguen et Pascal Le Floch ont été retrouvés - le premier dans l'épave lors de son renflouement, les deux autres dans les eaux anglaises - et c'est sur la mort de ces deux derniers que se concentre l'enquête britannique. Georges Lemétayer et Eric Guillamet ont été portés disparus en mer.

En France, la justice a définitivement mis fin à l'enquête en 2016, incapable de trancher entre l'hypothèse d'un sous-marin et celle, mise en avant dix ans plus tôt par le Bureau français d'enquêtes (BEAmer), d'un accident de pêche. D'autres hypothèses avaient été évoquées puis abandonnées, comme la collision avec un cargo. Le secret défense a souvent été opposé à ceux qui souhaitent connaître la vérité, mais à Loctudy, où le JT de 13H est retourné ce lundi matin, les causes du naufrage n'ont jamais fait de doute. "Pour dire la vérité, il y a eu une grosse pression d'un sous-marin. C’est évident. C'est déjà arrivé que des sous-marins se prennent dans les chaluts des bateaux", assure Julien Le Brun, pêcheur.