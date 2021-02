Que risquent ceux qui roulent sans permis ?

Mais est-il possible d'acheter un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ? "On peut effectivement acheter un véhicule, mais on ne pourrait pas l'immatriculer parce qu'on n'est pas détenteur du permis de conduire. Ou alors, on serait co-titulaire de la carte grise. Mais une personne qui n'a pas le permis de conduire ne peut plus immatriculer seul son véhicule", explique maître Rémy Josseaume, avocat au barreau de Paris, spécialisé dans l'exercice exclusif du droit routier et la défense des usagers de la route.