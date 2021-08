Quel est ce trafic de myrtilles qui mobilise des gendarmes des Vosges ?

En tout, les gendarmes ont saisi un stock de 96 kilos de fruits rouges. Valeur du butin : 1000 euros. "On est clairement un phénomène de lutte contre la délinquance. Ce sont des équipes de gens qui viennent la nuit ramasser de la myrtille en masse", affirme le Colonel Frédéric Avy, commandant dans le groupement de gendarmerie des Vosges, qui estime avoir affaire à une filière organisée et structurée. "On a des gens sur un trafic, qui cherchent à faire du profit", renchérit Philippe Mouly, chef d’escadron dans la compagnie de gendarmerie de Remiremont (Vosges).

Pour rappel, cueillir plus de trois kilos de brimbelles est interdit car l’arrachage massif perturbe la faune locale. "Les espaces ne sont absolument plus tranquilles. Il n’y a plus de quiétude ! Donc la faune ne trouve même plus de refuge ou de nourriture la nuit", confirme Laurent Domergue, conservateur de la réserve naturelle nationale du massif du grand Ventron.

Les fruits confisqués seront distribués aux Ehpad de la région.