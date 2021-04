Questions sur la fête improvisée au parc des Buttes-Chaumont

Il est environ 18h dimanche au parc des Buttes-Chaumont dans le nord de Paris quand la fête bat son plein et interroge déjà sur l'application des gestes barrières. Tout aurait commencé une demi-heure plus tôt avec un groupe de DJ qui organisait un rassemblement en petit comité. Finalement, 150 à 300 personnes étaient rassemblées.

Dans un premier temps, six agents de la mairie de Paris tentent de disperser les fêtards, mais un deuxième passage sera nécessaire à 18h50, juste avant la fermeture. Deux hommes chargés de la sécurité des parcs parisiens interviennent. Pour rappel, le non-port du masque, les rassemblements de plus de six personnes et la consommation d'alcool sur la voie publique sont chacun passibles d'une amende de 135€, mais les agents n'ont verbalisé personne.