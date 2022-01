Rave party dans l'Yonne : 1 500 personnes réunies pour fêter illégalement le passage à la nouvelle année

Cette nuit, les organisateurs de la soirée ont entièrement vidé les lieux et promis de nettoyer l'immense hangar. La Croix-Rouge, présente sur place depuis le début de la fête, fait une dernière inspection. En pleine crise sanitaire, et alors que des cas de Covid explosent, ces fêtards sont conscients des immenses risques qu'ils prennent pour eux et pour les autres, mais ils assument. Ils sont venus de tout le pays et pourraient apporter le virus en rentrant chez eux. La gendarmerie, toujours sur place, a réalisé plus de 600 contrôles. Une enquête a été ouverte pour organisation illicite d'un rassemblement festif.