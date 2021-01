Rave party du Nouvel An en Bretagne : quatre nouvelles interpellations

Quatre personnes ont été interpellées ce jeudi 7 janvier et mises en garde à vue pour avoir rassemblé 2 400 participants vendredi dernier. Il risque chacun dix ans de prison selon Me Philippe Breuil, l'avocat de l'un des prévenus. Ce dernier nous explique que les raves party organisées dans l'Hexagone ont rarement pris une telle proportion.

Au lendemain de la fête, plus d'un millier d'amandes ont été dressées. Désormais, les forces de l'ordre vont plus loin et ciblent les organisateurs. Lundi, un jeune homme de 22 ans a été mis en examen. Lui et les autres sont notamment inculpés pour mise en danger de la vie d'autrui et organisation d'un rassemblement interdit.