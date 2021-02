Inceste : au cœur d'une enquête avec les policiers de la brigade des mineurs

Alors qu'une vague de #meetooinceste a déferlé sur la toile il y a quelques semaines, les journalistes de l'émission Sept à Huit ont suivi une équipe de policiers en charge de protéger les mineurs pour suivre le déroulement d'une enquête.

La brigade réceptionne d'abord la parole des jeunes victimes présumées. Dans une salle placée sous vidéosurveillance, une petite fille de 7 ans décrit les viols qu'elle aurait subis de la part de son père. "Dès qu'on est tout seuls avec papa, il me montre son kiki. On est dans sa chambre et des fois il met son doigt dans mon trou", relate Zoé* en montrant à la policière, assise face à elle, la partie intime d'une poupée qu'elle tient entre les mains. La fillette explique ensuite, gestes à l'appui, comment son père l'aurait forcée à le masturber. Pour l'enquêtrice, "le témoignage de l'enfant paraît très crédible. (...) La petite fille ne peut pas inventer ce genre de gestes."

Afin de donner davantage de poids à ce témoignage, Zoé est ensuite entendue par une psychologue. "Je faisais des cauchemars à cause de ça", confie la petite fille. "Je vois papa qui est en train de faire des choses pas bien. Des fois je me réveillais en sursaut à cause de ça". Pour la thérapeute aussi, pas de doute, la parole de la fillette est crédible.