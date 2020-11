"Quand l'un était fatigué de me frapper, un autre prenait la relève" : Michel Zecler détaille son calvaire face aux policiers

Dans la nuit du samedi 21 novembre, Michel Zecler, 41 ans, regagne son studio d'enregistrement parisien lorsque qu'il remarque la présence d'une patrouille de police, deux gardiens de la paix et un brigadier. "J'ouvre la porte de mon studio, je sens une présence derrière moi, raconte-t-il dans l'émission Sept à Huit (à partir de 2'30 dans la vidéo ci-dessus). Il y a une personne civile qui me tient. 'Sors', c'est ce qu'il me dit, 'sors'. Un deuxième policier arrive très rapidement, lui habillé en uniforme. Puis un troisième qui le suit tout de suite derrière. Ils essaient de me tirer à l'extérieur. Moi je ne comprends pas tout de suite. Je leur dis 'Messieurs, vous êtes chez moi, c'est un lieu privé. Vous n'avez pas le droit d'être là'. Et tout de suite, j'ai le droit au 'ta gueule' et à une insulte à caractère racial : sale nègre."

S'ensuit un passage à tabac d'une quinzaine de minutes filmé par une caméra de surveillance du studio, qui n'enregistre pas le son, dans le sas d'entrée de la société de production. Les images d'une grande violence montrent les policiers qui tentent de ceinturer et de mettre à terre Michel Zecler. L'homme de 110 kilos reçoit des coups de pied dans les tibias, des coups-de-poing au visage, un coup de tête, des coups de matraque sur la tête. "La vidéo parle d'elle-même, poursuit Michel Zecler, le bras en écharpe, face aux caméras de l'émission de TF1. Quand l'un est fatigué de me mettre des coups, l'autre prend la relève. C'est très clair. Ils ont la rage. Vous savez quand vous regardez dans les yeux de quelqu'un. Et quand il y a un petit moment de pause, ce que je leur dis, moi, c'est 'pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi vous faites ça ? Arrêtez messieurs. Pourquoi vous faites ça ?"