VIDÉO "SEPT A HUIT" - Meurtre de Gabby Petito : l'inquiétante affaire qui passionne l'Amérique

Une histoire d’amour, des déchirements violents et, peut-être, un homicide, suivis en ligne par des milliers d’abonnés. Jeune influenceuse new-yorkaise, Gabby Petito a été retrouvée morte mi-septembre dans un parc national américain où elle faisait étape lors d’un road-trip avec son fiancé. Depuis, des centaines d’internautes s’improvisent enquêteurs et procureurs dans une affaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur aux États-Unis. Mais comment en est-on arrivé là ?

L’histoire d’amour entre les deux jeunes gens commence en 2015, lors des années lycée. Gabby est passionnée par l’art et internet. Brian Laundrie est, lui, fan d’escalade et de dessin. Quatre ans plus tard, le couple s'installe chez les parents de Brian. Ils commencent alors à mettre en scène leur romance sur la Toile.

Les policiers se rendent au domicile des Laundrie. Le van est retrouvé à l’intérieur de leur garage. Brian, lui aussi, est là, rentré seul début septembre. Le jeune homme et ses parents font valoir leur droit constitutionnel au silence et renvoient les enquêteurs vers leur avocat. Ce dernier se contente d’un communiqué laconique : "La famille Laundrie espère que les recherches pour retrouver Mlle Petito aboutiront et qu'elle sera bientôt réunie avec sa famille".

En juillet dernier, les deux individus, âgés d'une vingtaine d'années, partent – dans une camionnette aménagée – pour un voyage de 4 mois, direction l’ouest américain. Le jeune couple semble vivre un amour parfait, suivi à distance par leurs proches sur les réseaux. Plusieurs semaines après, fin août, le récit des jours heureux s’interrompt avec une ultime photo et un sms envoyés aux parents de la jeune fille. Sans nouvelle pendant plusieurs jours, la famille de Gabby tente alors de contacter Brian. Sans succès. Les parents du jeune homme de 23 ans ne répondent pas non plus. Inquiète de ce silence, la mère signale la disparation de sa fille et alerte la police et les médias. "C’est après 8 ou 9 jours que j’ai commencé à m’inquiéter. Ça ne peut pas être qu’un simple problème de téléphone. Je pense qu’elle en danger. Elle a besoin d’aide", témoignait-elle alors.

Les enquêteurs intensifient les recherches pour comprendre comment le voyage s'est terminé et pour quelle raison la jeune instagrameuse demeure introuvable. Rapidement, ils découvrent que le couple s’est disputé avant la disparition. Des policiers étaient même intervenus à la suite de l’appel d’un témoin prévenant qu'un "homme giflait sa femme". Le 12 août dernier, le couple a ainsi été filmé par la caméra embarquée d’un policier dans le centre du pays. "Je pleure parce que l’on s’est disputés toute la matinée. Pour des trucs personnels", se plaint alors Gabby Petito. "Certains jours, j’ai vraiment des crises d’angoisse. J’ai un blog et je construis un site. Ça me stresse vraiment et il ne pense pas que j’en suis capable. On s’est disputés toute la matinée et il ne voulait me laisser entrer dans la voiture. Je n’en peux plus, il m’épuise", déplore-t-elle en larmes. "J’aime Gaby. J’espère qu’elle ne s’est pas plainte de moi", rétorque son fiancé que la jeune fille reconnaît avoir frappé.

Après plus d’une heure de réflexion et de discussion, les policiers concluent que Brian est la victime et que Gabby aurait porté les premiers coups. Ils décident de ne pas engager de poursuites mais leur demandent de se séparer pour la nuit.