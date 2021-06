VIDÉO - Victime et coupable, le procès de Valérie Bacot sous l'œil de "Sept à Huit"

"J'ai déjà dit au revoir à mes enfants. À ma façon... J'ai déjà préparé mes affaires parce que je sais ce qu'il faut maintenant, je sais ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas en prison. Je sais que je tourne encore une partie de ma vie, donc je me suis préparée mentalement. J'ai préparé tout mon départ. Tout ce qui était papier, tout ce qui était école pour le plus petit. Voilà, je fais tout, tout mon rôle de mère avant de partir parce que je sais que je ne revivrai pas avec eux avant un bon moment". Valérie Bacot se préparait au pire. En ce dimanche 20 juin, à la veille de son procès aux assises de Saône-et-Loire, la jeune femme estime en effet qu'elle mérite d'être condamnée pour avoir tué son mari, le père de ses quatre enfants. "J'ai fait quelque chose d'horrible et il faut que je paye. Même si j'ai une partie de moi qui me dis que c'est son procès, à lui aussi", disait-elle, des sanglots dans la voix, devant les caméras de 7 à 8.

" Valérie Bacot comparaît aujourd'hui devant vous pour avoir tué sa bête humaine", plaident Janine Bonaggiunta et Nathalie Tomasini, au premier jour du procès. Les deux avocates, emblématiques de la lutte contre les violences faites aux femmes, avaient déjà défendu Jacqueline Sauvage, condamnée pour avoir tué son mari, puis graciée en 2016. Elles invitent la cour à répondre à deux questions : Valérie Bacot doit-elle être condamnée pour avoir supprimé son mari et son bourreau ? Et si oui, à quelle peine ?

Devant les jurés, Valérie commence son terrible récit. Elle avait 11 ans quand elle rencontre Daniel Polette, de 24 ans son aînée. C'est le nouveau compagnon de sa propre mère, Joëlle, qui tient une mercerie dans le petit village de La Clayette, en Saône-et-Loire. Très vite, Daniel Polette, chauffeur routier, s'installe dans la maison familiale et endosse son rôle de beau-père. Mais au bout de quelques mois, la famille recomposée vole en éclats. Danielle Polette viole Valérie. "Tous les soirs après l'école, il venait et me disait : 'tu montes'. Je savais ce que ça voulait dire. Et au fil du temps, j'ai compris que pour que j'aie moins mal et que ça passe plus vite, il fallait se laisser faire", racontait la jeune femme, le 9 mai dernier dans le portrait de la semaine de "Sept à Huit".

Valérie endure les viols pendant deux ans, jusqu'à ce que la famille de Daniel Polette le dénonce. En 1993, il est jugé et condamné à quatre ans de prison ferme, mais l'homme est autorisé, dès sa sortie de prison en 1997, à réintégrer le domicile familial. Et "tout recommence comme avant", raconte Valérie Bacot dans son livre "Tout le monde savait" (Fayard), publié le mois dernier. Pendant plus de deux heures, la jeune femme à l'allure frêle, régulièrement secouée de sanglots, raconte alors son "enfer extrême". À force de viols, elle tombe enceinte à 17 ans - il en a 42 -. Sa mère la chasse. "Je voulais garder mon enfant. J'avais personne. Où je pouvais aller ?", dit-elle pour expliquer pourquoi elle décide de suivre son violeur quand il lui propose de s'installer en couple. Ils auront quatre enfants, trois garçons et une fille.