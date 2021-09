Réseaux sociaux : des jeux concours qui peuvent vous coûter cher

Cet été, un message lui annonce qu'elle a remporté un sèche-cheveux dernier cri. “On me demande du coup de mettre mes informations bancaires afin de pouvoir payer une partie des frais de livraison. Je me dis bon, peut-être que c’est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas hyper experte en web, donc je ne me pose pas trop de questions”. Il s'agit en fait d'une arnaque. Elle n'a jamais reçu le sèche-cheveux. Son compte n'a pas été débité, mais ses coordonnées bancaires sont désormais dans la nature et pourraient être revendues ou piratées. “Je me sens naïve d'être tombée dans le piège aussi facilement.