Octogénaire tuée lors d'un rodéo urbain à Clermont-Ferrand : ce qu'il s'est passé

ENQUÊTE - Une octogénaire est décédée après avoir été percutée jeudi dernier par une moto à Clermont-Ferrand. Le 20H de TF1 s'est rendu sur place.

Une dame de 81 ans est décédée jeudi soir à Clermont-Ferrand après avoir été percutée par une moto sur un passage piéton aux abords d'une galerie marchande. Initialement transportée à l'hôpital, elle a succombé à ses blessures. Interrogés dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, les voisins évoquent une femme très discrète mais dynamique. "C'est comme si c’était quelqu’un de la famille. Ça me choque", confie un riverain. "Ça me fait beaucoup de peine. On ne la voyait pas beaucoup. Malgré tout, elle manque. Elle manquera", renchérit une autre voisine.

La victime octogénaire avait été percutée tandis qu'elle traversait la chaussée sur un passage protégé, le feu étant alors au rouge pour les piétons, selon une source policière. L'accident s'est produit dans le quartier de la Croix de Neyrat, un grand ensemble du nord de la ville de Clermont-Ferrand. Une caméra de vidéosurveillance avait pu filmer la scène. Deux motos - des moto-cross non homologuées - circulaient sur une avenue, dont une faisait du "wheeling" : le pilote conduisait uniquement sur la roue arrière, pratique prisée des adeptes de rodéos urbains. "Je suis arrivé. J’ai vu une dame au sol. Je pensais qu’elle avait été renversée par une voiture. Je me suis rapproché et des gens m’ont dit que c’étaient des motos", confirme un témoin.

Deux suspects arrêtés

Après s'être rendu à la police, l'un des suspects, âgé de 19 ans, a été écroué dimanche pour "homicide involontaire aggravé et participation à un rodéo motorisé" au terme de sa garde à vue. Un second pilote impliqué dans cet accident mortel s'est également rendu aux forces de l'ordre. Ce jeune homme de 20 ans a été mis en examen pour "non-assistance à personne en danger et participation à un rodéo motorisé" avant d'être placé sous contrôle judiciaire. La Sécurité publique est chargée de l'enquête. Dans ce quartier auvergnat, des rodéos ont lieu aux yeux de tous, de jour comme de nuit. "Il y a souvent des gens avec des quads, des motos non homologuées. Quand j’appelle la police, elle ne vient jamais", se désole un habitant. "Des motos tournent régulièrement. C’est comme une drogue pour certains", confirme un autre.

Depuis plus de 10 ans, ce phénomène urbain n’a pas échappé aux élus locaux. "Le phénomène des rodéos urbains n'est pas nouveau. Il touche l'ensemble de notre pays et suscite à juste titre l'exaspération des habitants. Aujourd'hui, il frappe de manière tragique notre ville", a d'ailleurs réagi sur Twitter le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi (PS).

Si 114 caméras de surveillance ont déjà été installées, la ville voudrait désormais avoir plus de moyens pour pouvoir intervenir plus rapidement. "Il faut trouver des moyens législatifs très clairs qui permettent d’agir. Peut-être à postériori, sur des éléments sur les vidéos", martèle Jérôme Godard, adjoint au maire de Clermont-Ferrand chargé de la tranquillité publique et de la prévention de la délinquance.

