"S’il était fou cet assassin, on ne serait pas en train de se battre", affirme William Attal, le frère de Sarah Halimi

"On se sent très mal … On ne peut pas supporter cette injustice." C’est par ces mots que William Attal, le frère de Lucie Attal dite Sarah Halimi, a réagi sur LCI à l'annonce le mercredi 14 avril dernier de l'irresponsabilité pénale du meurtrier de sa sœur. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, qui juge le droit et non les faits, a rejeté le pourvoi formé par la famille de Sarah Halimi contre la décision rendue en 2019 par la cour d'appel de Paris, qui avait déclaré le jeune homme irresponsable pénalement, sur la base de trois expertises, selon lesquelles il avait commis les faits lors d'une "bouffée délirante" sur fonds de forte consommation de cannabis

Après s'être ému de cette décision, William Attal a lu le récit d’un témoin qui a vu et enregistré le meurtre de sa sœur. Ce témoin a tout raconté dans les moindres détails aux enquêteurs et à la justice. Un récit glaçant, qui a même donné "envie de pleurer" à William Attal.