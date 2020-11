Sécurité globale : retour sur les manifestations à Paris

À Paris, la manifestation avait été jusqu'alors calme et pacifique. Mais à cause d'une minorité de casseurs, elle a fini par dégénérer dans la violence. Le passage à tabac d'un CRS en est devenu le symbole. L'agent a été roué de coups par une demi-douzaine de manifestants cagoulés et déchaînés, mais il s'en est sorti grâce à ses collègues. Au total, une vingtaine de policiers et gendarmes ont été blessés.