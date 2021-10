VIDÉO - "Sept à Huit" : plongée exclusive dans les "prisons pour islamistes"

Pour ce faire, six quartiers d’évaluation de la radicalisation sont ouverts en France, et répartissent les prisonniers en trois catégories graduelles, en fonction de leur dangerosité : la détention ordinaire, pour les moins endoctrinés, les quartiers d’isolement pour les cas plus inquiétants et enfin les quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR), destinés à éradiquer toute tentative de passage à l’acte chez des profils très radicalisés. L’ensemble du dispositif se chiffre à 49 millions d’euros pour l’État français.