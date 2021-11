Soupçonné de viols, Jean-Luc Lahaye en détention provisoire

Mis en examen pour viols et d'agressions sexuelles, Jean-Luc Lahaye a passé sa première journée derrière les barreaux de la prison de la Santé vendredi. Les deux jeunes femmes qui accusent le chanteur avaient 15 et 17 ans à l'époque des faits présumés, entre 2013 et 2015 pour la première, entre 2016 et 2018 pour la seconde. Toutes les deux étaient fans du chanteur, expliquent l'avoir rencontré à un concert avant de tomber sous son emprise.