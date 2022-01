Témoignage : le calvaire d’un policier roué de coups

C'est un homme en colère que nous avons rencontré. 48 heures après le jugement de ses agresseurs, un policier de 36 ans nous livre son désarroi. "J'ai été laissé pour mort. Et aujourd'hui quand je vois le résultat, je me dis que c'était comme s'il ne s'était rien passé. On a eu huit relaxes, c'est comme si ces personnes n'avaient pas été présentes, n'avaient rien fait et pourront continuer leur vie tranquillement", déclare-t-il.