"Mes plaintes ont été classées sans suite" : la douleur et la colère d'Isabelle, victime d'une tentative de féminicide

TÉMOIGNAGE - Depuis le début de l'année, 57 féminicides ont été recensés en France. Le 20H de TF1 a rencontré Isabelle, que son ex-conjoint a tenté de tuer en février dernier, alors qu'il avait fait l'objet de plusieurs plaintes.

"Un homme tue son ex-compagne en la poussant du huitième étage", "une femme tuée par balle par son ex-compagnon"... Plus récemment, ce dimanche 27 juin, "un homme interpellé à Marseille après avoir tué son ex-compagne et son nouveau compagnon à coups de couteau"... C'est une série noire qui semble sans fin. Depuis le début de l'année, 57 féminicides ont été officiellement recensés en France, contre 90 l'année précédente et 146 en 2019. Une litanie d'affaires qui ont aussi mis en lumière les failles dans le suivi des conjoints violents, qu'il s'agisse des services de police, de la justice ou de leur coordination. Isabelle, qui témoigne dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, en est le triste exemple. En février dernier, son ex-conjoint a tenté de la tuer, alors qu'il avait fait l'objet de plusieurs plaintes.

Entre la première accusation et le passage à l'acte, il ne se sera écoulé que 27 jours. Un laps de temps au cours duquel cette mère de famille de 47 ans s'est sentie traquée, jusqu'au jour du drame. "Je ferme ma porte, il passe par la porte de la cave ; cette porte s'ouvre tout doucement sur ma droite et il est là avec son fusil", raconte-t-elle. Ce jour-là, alors qu'elle tente de fuir, son ex-compagnon tire une première fois et réarme. Il vise le bas ventre ; il ne voulait lui laisser aucune chance. "C'était quelque chose qu'il m'avait déjà dit auparavant, c'est : 'Isabelle, tu ne seras jamais heureuse'. Ce tir dans le bas ventre, il est très explicite, on fait du mal ou on détruit la chose qu'on ne veut pas abandonner", poursuit la jeune femme.

Trois plaintes en six jours

Isabelle s'écroule, mais reste consciente. Heureusement les voisins accourent. Elle se souvient de la réaction de sa fille de 17 ans, bloquée alors dans l'appartement familial. "Il y a ma fille qui est derrière la porte et qui hurle pour pouvoir sortir de cet appartement. Ils ouvrent et c'est elle qui est là, qui vient m'aider, me soutenir jusqu'au bout", se souvient-elle. Isabelle avait déposé trois plaintes en six jours, mais elle s'interroge : le parquet a-t-il transmis à temps l'ordonnance de protection au commissariat ? Son ex-compagnon n'avait pas le droit de l'approcher. "J'aimerais bien pouvoir lire ce dossier et comprendre comment il a été mené. En fait, de savoir après coup, quand je suis à l'hôpital, que mes plaintes ont été classées sans suite, ça me laisse pantoise parce que je me dis que j'ai fait l'effort, la démarche de dire, et ça ne sert à rien", s'insurge-t-elle. Le téléphone "grave danger" qu'elle devait recevoir le jour même du drame aurait-il pu empêcher son ex-conjoint d'agir ? Isabelle en doute. "Quand vous vous retrouvez avec votre clé et quelqu'un qui a un fusil devant vous, est-ce que vous pensez que vous avez le réflexe d'aller chercher dans votre sac ?", s'interroge-t-elle. Avant de poursuivre : "Déjà, vous êtes dans un état de peur, ce qui veut dire qu'on tremble, qu'on perd ses moyens, ses facultés mentales et que d'essayer d'appuyer sur quelque chose, c'est carrément impossible".

Son ex-compagnon ne sera pas jugé. Il s'est suicidé quelques heures après l'agression. "Je ne suis pas soulagée qu'il soit mort, même si sa mort fait que je ne me sens plus du tout menacée, et c'est ce qui me permet de me relever aujourd'hui. Parce qu'imaginer qu'il y ait eu une autre fin et que je puisse subir ça encore dans ma vie, c'est insoutenable", lâche-t-elle, des sanglots dans la voix. En quatre mois, Isabelle a subi dix opérations chirurgicales. Un lourd prix à payer pour avoir juste voulu quitter quelqu'un.

