Procès du 13-Novembre : rescapé du Bataclan, Frédéric regardera les accusés les yeux dans les yeux

Presque six ans après, Frédéric n'a évidemment rien oublié de cette nuit d'effroi, au cours de laquelle il a été criblé de balles. Lorsqu'il avait témoigné juste après l'assaut des terroristes devant les caméras de TF1, il pensait pourtant n'être que légèrement blessé. "J’ai pris plein d’éclats sur le côté, j’en avais 25-30. Sur le coup, je l’ai senti, mais ça ne m’a pas vraiment fait mal", se souvient aujourd'hui celui qui conservera à jamais la mémoire des images des victimes tombées à ses côtés, puis la longue attente une fois caché à quelques mètres de la fosse. "Dans l’escalier, on entendait tout ce qu’il se passait. Il y avait juste une porte qui nous séparait. Les cris, les hurlements, les invectives et les exécutions parce que quand on tire un coup par un coup, on ne tire plus dans la foule, on exécute".

Comme la plupart des rescapés, Frédéric souffre de séquelles psychologiques à long terme. Dans son cas, elles prennent la forme de crises de panique incontrôlables : "On a l’impression de faire une crise cardiaque, le cœur bat très vite, on tremble, on a des suées froides, c’est assez pénible. Ça a compliqué ma vie notamment celle professionnelle".