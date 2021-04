Attentat de Rambouillet : le père de l'assaillant témoigne

Le père de Jamel G., qui habitait avec lui à Rambouillet, a été entendu par les enquêteurs. Il a passé trois jours en garde à vue, mais aucune charge n'est retenue contre lui. Il a déclaré aux enquêteurs être tombé des nues en apprenant que son fils était l'auteur de l'attentat. Il décrit son fils comme quelqu'un de dépressif : "Toute la nuit, il ne dort même pas. Et il fume, il fume, il fume beaucoup. Il me laisse même pas dormir", confie l'homme de 70 ans. Et qui peut aussi parfois se montrer très violent. "Moi, je ne parle pas beaucoup avec lui, sinon il va me tuer. Il est fou, il est fou complètement", poursuit cet ancien ouvrier du bâtiment aujourd'hui à la retraite.